彰化伸港車禍小姊妹不治 無照翁談和解開口就喊「無錢賠」

彰化伸港陳家小姊妹挨撞不治，無照老翁談和解第一句就是「無錢賠」，令陳家無法接受。（民眾提供）

2024/10/30 21:42

〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化伸港車禍陳家小姊妹昏迷多日先後離世，家屬與肇事者曾經找上調解委員會進行和解，陳家阿公說，無照肇事的蕭姓老翁自稱因長期洗腎「沒錢賠」，連調解委員都看不下去跟老翁說「現在是兩條命沒得活」，只好透過司法，請法院做出判決。

陳家阿公表示，他與蕭姓老翁並不認識，在意外發生後，蕭姓老翁只有去過醫院一次，至於2名孫女遺體送回家中，也不曾見過老翁來過，雙方只有透過調解委員會調解1次，因為破局，就也不必再談下去。

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陳家阿公說，蕭姓老翁在調解會就說自己沒錢，因為他長期洗腎，這樣的說法也讓他覺得不必再談了，連調解委員也直接跟老翁說，現在是兩條人命都沒得活了，洗腎這個說法不成理由。但老翁一再說「沒錢賠」，完全令人感受不到誠意。

陳家阿公指出，蕭姓老翁有次也想透過中間友人來傳話，但他很直接說，如果是要說沒錢的話，也不必再談了，只好提告，透過司法來解決，讓法院做公正的判決。

地方人士指出，蕭姓老翁家族在市區做點小生意，但店面主要是蕭妻在負責。蕭翁不只無照開車，先前也曾無照開車肇事，只是當時沒有人受傷。蕭翁雖有機車駕照，但也曾未戴安全帽被開單，如今造成2條小生命往生，一句「沒錢賠」很難接受。

縣府社會處表示，陳家小姊妹父母離異，生前與弟弟都跟阿公、阿伯同住，為中低收入戶，領有兒少生活補助與家扶認養金。

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