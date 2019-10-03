中市工廠大火 經濟部：都是違章農地工廠

2019-10-03 12:58

〔記者黃佩君／台北報導〕台中市大雅區今晨工廠惡火導致2名警消殉職，而經查詢起火建物無使用執照，屬於違章工廠。經濟部中辦今表示2家工廠為群峪公司及台灣百慕達紙器廠之設施，若鑑定有生產行為即屬違章工廠。經濟部也表示，過去未登記、也未被訪查列管的農地工廠達到3萬家，今年工輔法修法後強制全數納管，不允許有灰色地帶，年底前將全部清查完畢，消防、公安未能改善者，將斷水斷電、禁止營業。

台中大雅今早傳火警悲劇，2名消防員不幸殉職。根據台中市府調查，該2廠為群峪公司與台灣百慕達紙業，土地分區屬於農地、無使用執照，屬於整棟違章建築。

經濟部中辦表示，該2廠分別是從事物流業92-6的群峪股份有限公司，和92-7的台灣百慕達紙器廠。百慕達紙器工廠登記在南屯，該廠區可能為堆放物料的設施，均屬於農地違建。

台灣目前農地未登記工廠估計約有3萬家，依是否有生產行為判定是否為工廠或為農地違建；過去工輔法雖規定有落日期限，但因沒有妥善配套措施，實際上成為法律灰色地帶的三不管問題。

直到工輔法今年修法後，除規定2016年5月20日後不准新增，也規定未登工廠在清查後須在在2年內申請納管、3年內提工廠改善計畫，10年內取得「特定工廠登記」，未改善者則依法斷水斷電，不得生產。

中辦表示，修法通過後目前各縣市正在進行清查作業，年底前將清查完畢，清查出的工廠將全數納管，不再有灰色地帶，而凌晨大火也凸顯農地未登工廠清查的必要性；經濟部也會敦促地方政府加緊清查，並列管改善，不再容許灰色地帶。

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