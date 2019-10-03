彰化老夫妻同陷火場1死1獲救 專家揭活命關鍵

2019-10-03 23:09

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣溪湖鎮今日凌晨傳出民宅火警意外，一對八旬夫妻深陷火場，85歲的屋主巫男一度逃出，又心繫老伴未逃離，返回屋內救人，卻受困濃煙中，遭嗆昏迷送醫後不治，巫妻則因行動不便，無法開門逃離，結果濃煙侵入有限，獲救成功。對此彰化縣消防局預防科長蔡佳洲指出，等待救援成關鍵，巫翁若不貿然返回火場搶救，在屋外指引消防人員搜救，就能降低天人永隔悲劇發生。

消防局初步調查，火警發生在一棟5樓加蓋鐵皮透天厝，事發當晚僅巫姓夫婦分別睡在3樓中後方房間，疑似因睡在中間房間的巫翁使用延長線不當，導致起火，老翁滅火不成，先下樓到附近超商找人回火場要救太太、未注意火勢增長快速，被濃煙嗆昏，再開窗呼氣已來不及。

對此蔡佳洲指出，火場成長速度很快，火苗至25公分，2、3分鐘後，火場煙、熱增加，溫度可達到2、300度，老翁逃出前未感受火勢威脅，再衝入時暴露火場，已無新鮮氧氣呼吸，發生昏迷，而巫婦房間氧氣未外流，尚以保存到消防員到場，半小時後火勢撲滅，破門獲救。

「小火快逃，濃煙關門」，蔡佳洲說，這是火場逃生最新觀念，主要是民眾遇火警發生時，別貿然開門逃生，可先摸門把溫度，如果不燙，建議開門往下逃生，若門把很燙了，則建議把門關起來、阻隔濃煙，等待救援，另外選擇逃生躲避的房間門最好是木門、鐵門等，浴室常用塑膠門容易融化，反而不建議躲在浴室內。

蔡佳洲也說，人類往上逃生平均每秒移動1公尺，濃煙竄升的速度每秒3到5公尺，人類往上逃生的速度絕對比不上濃煙竄升的速度，反而會吸入更多濃煙，造成缺氧，不建議民眾往頂樓逃生。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法