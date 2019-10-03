慟！85歲翁衝回火場救老伴遭濃煙嗆死 搶救影片曝光

2019-10-03 19:39

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣溪湖鎮一家會計師事務所今天凌晨傳出火警，85歲巫姓屋主見狀立刻下樓求救，發現妻子還在屋內又衝回火場，但屋內早已濃煙密布，老翁吸入過多濃煙不支倒地，離妻子臥房只有10公尺，待消防人員救出，已無生命跡象，巫妻則受輕微嗆傷，重陽前夕天人永隔，令人唏噓。

溪湖消防隊說，事故建築物1樓為會計師事務所，由巫姓老夫婦的兒子開設，兩老則住在3樓，而巫妻生病行動不便，兩人分房睡。事發當晚，巫翁發現3樓起火，但兒子出國，他只好獨自衝下樓到附近便利商店求救，店員一度陪同，認為危險勸阻老翁不要再進入火場，但老翁心繫老伴直闖3樓，疑似吸入過多濃煙，嗆斃在3樓客廳窗戶旁，離妻子房間僅約10公尺。

彰化縣消防局第三大隊長施順仁說，經過初步調查，巫老先生房間內沒有插頭，於是從浴室拉一條延長線到房間內給電風扇使用，懷疑是延長線短路，導致火警，但詳細起火原因仍待調查。

據附近鄰居說，兩夫妻平時感情不錯，巫翁發現失火後擔心搬不動妻子，才下樓找人求救，卻等不及救援就衝回火場，沒想到就此天人永隔，令人唏噓。

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