2殉職勇消15日公祭 將晉升小隊長、入祀忠烈祠

2019-10-04 18:41

〔記者許國楨／台中報導〕台中市消防局2名特搜隊員謝志雄、張哲嘉昨火場中不幸罹難，家屬雖悲慟不已仍決定將這對生前私交甚篤的好兄弟一起舉行公祭，而痛失2名英勇同袍的消防局今天說，2人因公殉職除從優撫卹，並確定追加晉升為小隊長，入祀忠烈祠緬懷。

不幸殉職的謝、張2員都是台中市消防局特種搜救大隊西屯分隊隊員，服務年資7年的謝員是特搜隊教官，張員則有救護專長，服務年資11年，2人的技術正好互補，感情也很好，經常一起出遊，在同袍眼中都是熱心助人的好夥伴。

為感念2人對社會的貢獻，消防局已積極報請銓敘部及消防署依「因公殉職從優撫卹」，如遺族有未成年子女者，依法加發撫卹金至成年，今天進一步補充說，如屬因公殉職從優撫卹者，隊員之遺族最高得請領一次撫卹金（含公保、殮葬補助）約300萬、月撫卹金約4萬元，育有未成年子女，每位子女每月核發約3600元；另慰問金約600萬（慰問金以最優為金額計算，實際金額仍由各相關單位實際發給），此外市府也會成立治喪委員會，全力辦好後事。

另據了解，分住台北及台南的謝志雄與張哲嘉，家屬原要各自回到家鄉辦理後事，經考量各界消防弟兄對謝員與張員的緬懷，決定本月15日將在台中市立殯儀館替這對生前私交甚篤的好麻吉舉辦公祭；而消防局今天同時確定將追加晉升2人為小隊長，入祀忠烈祠，公祭儀式中將覆蓋消防旗，緬懷2位消防英雄。

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