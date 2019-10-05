台灣在APEC婦女與經濟論壇分享成果 羅秉成籲促婦女參與

2019-10-05 10:49

〔記者李欣芳／台北報導〕今年亞太經濟合作（APEC）婦女與經濟論壇正在智利召開，行政院性別平等處今天上午表示，行政院政務委員羅秉成在APEC婦女與經濟論壇高階政策對話會議就今年主題「促進婦女參與經濟」，分享我國推動性別主流化及促進婦女經濟參與的成果。

羅秉成呼籲APEC領袖及部長高度重視透過性別主流化，提升各部門人員性別意識，看見交織性歧視問題，重視不利處境婦女需求，透過跨論壇合作，推動科技性別化創新，全面促進女性參與非傳統部門，以解決女性參與經濟的障礙與挑戰，達到女性經濟賦權及包容性成長的目標。

這項會議9月30日至10月5日在智利拉塞雷納（La Serena）召開，由羅秉成率行政院性別平等會委員、性別平等處、經濟部、農委會及婦權基金會等公私部門代表出席。

性平處指出，APEC婦女與經濟論壇近年提倡跨論壇、跨工作小組研提計畫推動女性經濟參與，主辦單位於會中公布6項申請APEC補助計畫，我國性平處「亞太女性建築人才創造包容性未來」、經濟部「女性新創企業加速器倡議」、勞動部「新媒體培力促進女性賦能」及教育部「數位創新與創業論壇（二）：青年企業家能力建構與合作連結」所提出的4項計畫切合APEC跨論壇合作趨勢，全數獲得補助，表現十分亮眼，成果豐碩。

另外，為拓展國際合作空間，台灣這次的代表團在會議期間與馬來西亞、紐西蘭、美國等進行雙邊會談，宣傳我國各項計畫倡議，邀請各經濟體支持後續活動，強化雙方合作關係。

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