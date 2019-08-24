羅秉成：為年改設停損是政治語言，應回歸法律面看釋憲文

2019-08-24 17:19

〔記者李欣芳／台北報導〕大法官針對軍公教年改的釋憲結果出爐，宣告多數條文合憲，認為蔡政府的年改並未違反法律不溯及既往原則與信賴保護原則，具法政背景的行政院政務委員羅秉成今天接受本報訪問表示，在在準備釋憲案攻防的過程中，就沒有違反法律不溯及既往原則與信賴保護原則方面，我們認為應該都守得住。大法官對於解釋文的論證是很完整的，這兩天有人質疑這是政治性的判決，這並非持平的評論。

被詢及外界解讀釋憲結果出爐，執政黨已為年改爭議設下停損點，羅秉成則表示，判決的結果各方會有各自的解讀，但解讀為停不停損，這是政治語言，他認為還是應回歸法律面來看。

羅秉成表示，大法官針對年改釋憲案的判決結果是最後仲裁，違憲爭議與合憲性問題在此告一段落，在各個層面都會有一些的影響，包括政策面與個案的影響。面對這次釋憲結果，政府部門抱持的心態是謙卑，並沒有感覺像一般案子勝訴就喜形於色，或者認為是值得驕傲的事情，我們要平穩的改革，在改革的路上面臨的挑戰是一關又一關，「以持續性改革來講，一定會面臨不同的挑戰，年改（釋憲）這只是一個階段性而已，我們還有很多事要往下做得更好！」。

羅秉成說，好比釋憲後很多政策與法律的調整都要依序展開，這是持續性要做的，也要做的好才能被肯定，如果做得不好，並未遵照大法官的解釋做一些調整，另外的損害就會出來，人們會質疑為何大法官的解釋，行政部門不予遵循？

至於行政院事先是否預估大法官會做出多數條文合憲的宣判？羅秉成表示，在準備釋憲案攻防的過程裡，我們很謹慎評估各種可能，有哪部分做得不夠，哪些大法官還有詢問的需要補充說明，在沒有違反法律不溯及既往原則與信賴保護原則方面，我們認為應該都守得住。

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