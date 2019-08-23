政院：年改違憲條文 將速推動修法

2019-08-23 18:36

〔記者李欣芳／台北報導〕針對38位在野黨立委提出的軍公教年改釋憲案，大法官會議今天做出大部分合憲，僅少部分條文違憲的解釋，行政院政務委員林萬億今天傍晚表示，大法官認為退休軍公教再任私校教師在薪資門檻的限制違憲，行政院會進行必要的配套處理與修法。

林萬億表示，根據統計，到8月1日為止，退休軍公教再任私校專任教師停領退休俸者有1169人。

至於這些人未來可依大法官釋憲意旨，領退休俸之外還可領在私校的薪水，是否會衝擊政府第財政，林萬億說，這與財政因素無關，因整體人數不多。

在司法院大法官軍公教年改釋憲案結果公布後，行政院今天傍晚由主責年改的政務委員林萬億，會同另一政務委員羅秉成，以及教育部次長林騰蛟、退輔會主秘楊駕人與國防部白捷隆司長召開記者會對外說明。

此外，公改與教改67條、軍改34條規定「軍、公、教人員退休後所領月退休金，或遺族所領之月撫卹金或遺屬年金，得由考試院會同行政院，衡酌國家整體財政狀況、人口與經濟成長率、平均餘命、退撫基金準備率與其財務投資績效及消費者物價指數調整」，大法官也認為，這與年改條例設定現階段合理退休所得替代率的改革目的不盡一致，要求相關機關應依解釋文意旨盡速修正。對此，行政院也表明將儘速修正。

至於相關修法何時提出？羅秉成說，行政院還是有機會在立法院下會期提出修法。

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