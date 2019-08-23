肯定年改釋憲結果 立院民進黨團：無顏色因素存在

2019-08-23 20:03

〔記者黃欣柏／台北報導〕司法院大法官今做出釋字第781、782及783號解釋，認定軍公教年改「大部分」合憲。對此，立法院民進黨團書記長李俊俋表示，釋憲結果證明大法官認同年改的精神與方向合憲，過去很多人質疑年改違反信賴保護原則，本次大法官也特別點出沒有問題，現任15位大法官有8位是前總統馬英九提名、7位是蔡英文總統提名，人數幾乎各半，顯示這沒有人與顏色的因素存在，國民黨別想以此做文章。

李俊俋指出，由於高齡化及少子化趨勢，過高的所得替代率勢必會讓退撫基金如冬天的水庫般進少出多，進而逐漸枯竭，因此必須進行改革，實現年金制度永續存在的價值。本次大法官的解釋，等於是肯定了年改有其正當性與必要性。

李俊俋表示，根據釋憲結果，年改唯一的違憲爭議在於退休公務員再任私校職務時的退俸領受問題，此部分主要與個人權益有關，未來可以在立法院好好討論怎麼修正。至於大法官認為退休金應在消費者物價指數變動達一定比例時調整，未來行政院、考試院應會進行研議。

另外，時代力量黨團也針對年改釋憲發布新聞稿，肯定大法官們勇於做出這3號解釋文，對我國憲法深具意義，也期許未來行政及立法部門能更周延地針對全體國民設計符合世代正義及年金永續的年金制度，讓每位國民的老年生活都能有所保障。

時代力量黨團強調，時力早在3年前就主張年改須符合「公平對待每一個人」、「應公開透明再分配」、「要重視世代正義」及「要年金永續」四項要件，最後通過的方案雖未完全採納時力意見，但仍是本屆立法院重要的里程碑及成就，未來時力黨團會持續監督年改成效，確保年金制度永續運作。

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