年改釋憲出爐 韓國瑜競總：御用大法官成選舉機器

2019-08-23 20:20

〔記者王榮祥／高雄報導〕對於年改釋憲結果，韓國瑜競選總部直言司法淪陷！御用大法官也成選舉機器！

韓國瑜競選總部指出，今天是八二三砲戰61週年，可惜在這紀念前人用生命捍衛國家的日子，民進黨御用大法官卻為國人上演了一場摧毀國家根基的鬧劇，今天的釋憲結果，除了轉職（例如任私校教職）違憲外，其餘都是合憲，這對軍公教警消的朋友來說，無疑是二度傷害。

競總形容，一場充滿鬥爭思維，錯誤百出，背信棄義的年金改革，大法官解釋案竟以若不改革致年金破產，將造成「政府誠信危機」為由，作出不違憲之結論。如此解釋不符事實，退休基金破產危機依舊，徒然使軍 公教警消同仁對政府喪失期待，文官體系岌岌可危。

更嚴重的是，這一場方向錯誤的年金改革，將會造成現任及退休軍功教警消同仁全面緊縮消費，間接影響國內的內需市場，造成經濟衰退的螺旋效應。

競總認為，一場成功的年改，應該以「實現承諾」、「開源節流」及「均富安養」為目標，考量全民退休金體制，大家在共同基礎下，以「提高盈餘」、「繳多領多」、「自由轉業」等均富原則，來創造新年改制度。

年金改革不應該是世代對立，政府保障退休同仁的生活就養，某種程度也減輕了年輕世代的奉養負擔。年輕朋友要思考的問題是，在這種霸道蠻橫的政黨領導之下，說改就改，完全不顧政府對民眾的承諾，也不顧退休朋友的尊嚴，我們又怎麼能相信，這個政府會對人民有誠信呢？今天軍公教警消同仁的遭遇，可能就是我們未來的命運。

唯有用選票讓民進黨下架，重建政府的誠信，恢復退休者的尊嚴，人民才有希望，國家才有未來。

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