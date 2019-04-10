公投法修法拍板 行政院敲定：人權議題不得公投

2019-04-10 21:06

〔記者李欣芳／台北報導〕為避免去年公投綁大選的亂象再度發生，行政院經政務委員羅秉成召開跨部會會議審查，就「公民投票法」的修法已完成審議，將提報行政院明天院會通過，政院版公投法修法敲定，增加公投準備期間由1個月拉長為3個月，將「應」改成「得」，讓公投可以與大選脫勾，以及縮短公投主文字數，並增訂人權議題不得公投。

去年底九合一選舉併同10項公投案同時舉行，引發各地投票所大排長龍、投開票時間嚴重延遲、民眾抱怨連連等亂象，中選會前主委陳英鈐更為此請辭下台，另外，選後對於公投題目也引發許多討論，同婚支持者認為人權議題不能公投。

為防止公投綁大選的亂象，中選會向行政院提報公投法的修法，包括公投日比照選舉日，當日不可以有宣傳活動；公投增加準備期間由1個月拉長為3個月，將「應」改成「得」，讓公投可以與大選脫勾；縮短公投主文字數，或是給予公投主文簡稱。此外，中選會也在修法中建議，人權議題不得列為公投項目。

據悉，行政院經政務委員羅秉成邀集中選會及相關部會會商，至少召開過3次跨部會審查會議，經積極整合，已就中選會建議的上述修法方向達成共識，特別是公投得與大選脫鉤一事，不僅各相關部會沒有異議，民進黨立委也多贊成應脫鉤，以避免公投綁大選的亂象再度發生。

行政院預定在明天院會後，由中選會發言人陳朝建說明政院版的公投法修法，陳朝建昨僅表示，他將在明天在院會後的記者會上，統一對外說明。

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