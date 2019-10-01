中國在APEC行政治打壓 外交部：正式名銜與會是我方權益

2019-10-01 14:43

〔記者呂伊萱／台北報導〕亞太經合會（APEC）領袖峰會將在下月中旬登場，但中國持續對我國進行騷擾，只要文件中出現有主權意涵字眼，便提出抗議。外交部今天對此表示，我方是APEC正式會員，以正式機關名稱以及職銜與會是我方權益，將持續積極溝通。外交部也強調，APEC宗旨是促進對話與貿易自由，不應牽扯政治。

APEC領袖峰會將在11月16日、17日於智利首都聖地牙哥舉行。APEC除了重頭戲的領袖峰會外，全年中還有資深官員會議、部長級會議等各式活動。媒體今報導，中國不斷在小地方干擾台灣參與，只要文件上有主權意涵字眼，例如National、International等，中國就提出抗議，讓台灣代表團耗費許多時間回應。

外交部發言人歐江安今天證實中國打壓表示，中國在聯合國以及世衛組織等國際場域，對我國的政治性干預從未間斷，而在APEC架構下，也的確有不合理的打壓。

歐江安強調，我們在APEC是正式會員，以正式機關名稱以及職銜與會是我們的權益，對於中方的政治干涉，外交部都立即反應且重申我方堅持平等尊嚴與會的嚴正立場，並持續透過相關管道積極溝通。

歐江安說，APEC成立的宗旨在促進亞太地區各經濟體公、私部門之間的對話，以及貿易、投資與經商的自由性與便利性，不應牽扯政治。我方將繼續秉持前述精神與專業、務實原則積極參與APEC，並加強與其他成員互動，在平等尊嚴的基礎上，共同推動區域經貿整合相關工作。

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