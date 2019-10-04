許舒翔接任考選部長 將進大學推「預備文官團」

2019-10-04 13:24

〔記者楊綿傑／台北報導〕考選部今舉行新卸任部長交接典禮，原部長蔡宗珍因擔任司法院大法官，由考選部政次許舒翔接任考選部部長一職。許舒翔致詞提到，計畫嘗試與大學合作建立「預備文官團」，提早讓大學有志於公職的人提早接受薰陶。

雖然蔡因故未到現場，不過在考試院長伍錦霖見證下，仍順利完成交接儀式。許舒翔致詞前先轉述蔡宗珍最後在群組的鼓勵，她除了向大家告別，感謝所有同仁3年多來的合作，同時也對未來團隊有信心，將會在不同工作崗位繼續看考選部的精彩，也會很驕傲的說自己曾是考選部一份子。

許舒翔致詞時表示，未來會以謙和心情承擔責任，期待大家給考選部更多支持鼓勵，考選部扮演為國取才的角色，過去在所有考選人員努力及蔡部長領導下，許多面向都有所精進改革，未來將接續這樣的基礎繼續努力。

首先，許舒翔提到，資訊資安方面、簡便事務工作方面，配合時代發展，持續精進數位化考選平台。這幾年來已建立互動式網路報名系統，進行了超過30項的改善工作，包括讓應考人報名、應試、得到相關訊息更順暢，也開設了國考APP加強溝通等。

其次，許舒翔說，電腦化試題也做了努力，而由於電腦設備的關係，還無法全面普及，全部用電腦化測驗，不過未來希望在申論題朝向電腦化測驗進行，畢竟未來工作都是用資訊化科技處理工作事務，如果全部停留紙跟筆，可能會跟時代脫節。但還有些技術面的還需要克服，也要讓大家對考試院公平公正公開有信心。而線上應試作答還在進行測試，相關測試都完成才會推動，目前沒有時間表。

此外，許舒翔說，配合職系修正，類科修正也完成，明年將開始實施，後續應試科目也會做檢討，不合時宜的去做修正，這必須是要經過長時間折衷協調才能做到，朝符合新時代工作核心職能的需要去精進。

在試題方面，許舒翔表示，會持續精進提庫，提升命題品質，目前每年有2700多個科目要命題，但只有300多個科目可以做題庫題，所佔比例不到2成，這方面會持續精進，命好題、閱好卷才能發揮適才適所的效果。

許舒翔也暢談未來要積極開展的部分，他表示將與地方專業團體有更多連結、互動、對話，在各項專技人員考試上會跟各地公會、協會合作聯繫，多聽聽台北以外的聲音，用更多元聲音精進考試內容。

另外，許舒翔也要推動強化學考訓用連結，提高國家選拔文官及社會效能，他指出，考選部像橋梁，可以做教育端，與任用端跟需求端的連結。計畫嘗試與大學合作建立「預備文官團」，提早讓大學有志於公職的人提早接受薰陶，不過最終還是要經過考試制度，也不會因此有加分，只是讓有志服務的可以提早準備，不用再經過過多的補習。

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