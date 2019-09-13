連5年公務人員考試 女性報考人數比男多

2019-09-13 18:09

〔記者劉力仁／台北報導〕女生愛當公務員？考選部統計，近5年公務人員考試女性報考人數均較男性多，進一步分析，到考人數、到考比率、男女錄取比率，女均高於男，但錄取率女低於男。女性多考行政類、男性多考技術類，這跟大學選組女偏愛文法商、男多選理工科有關。

考選部公布107年全國公務人員考試報考人數為26萬7919人，女性報考人數13萬9090人（占51.9%），其中高考報考人數4萬5325人，女性報考人數2萬5326人（占55.9%）；普考4萬1177人，女性報考人數2萬4777人（占60.2%）；初等考試2萬8542人，女性報考人數1萬8218人（占63.8%）；地方特考5萬0939人，女性報考人數3萬1136人（占61.1%）。

考選部進一步比較近5年公務人員考試統計數據，男女錄取比率方面，女幾乎都比男高，譬如107年高等考試錄取人數3034人，女性錄取1527人（占50.3%）；普通考試錄取人數2421人，女性錄取1192人（占49.2%）；初等考試錄取人數457人，女性錄取255人（占55.8%）；地方特考錄取人數1773人，女性錄取923人（占52.1%），除普考女性錄取比率49.24%略低於男性外，其餘各等別考試均以女性錄取比率高於男性。

但錄取率方面，男高女低；107年為例，普通考試男性錄取率為10.76%，女性錄取率6.51%，差距4.25％，差距最大；初等考試男女錄取率分別為2.59%及1.86%，差距0.73％差異最小。

「行政類」報考人數以女性居多，報考人數56%至68%之間，惟均呈下降趨勢。「行政類」錄取人數也以女性居多；「技術類」報考人數以男性居多：107年各等別考試技術類男性報考占6成5以上，其中初等考試技術類男性比率達9成2，女性報考占比不及10%，錄取人數以男性居多。

考選部專技司長黃慶章表示，或許是傳統觀念認為公務員這個職場比較適合女性，所以女性報考的人數比較多，但從錄取率比較，男生又高於女生，所以男生也滿會考公務員，但這些統計數據僅供參考，不管男女，努力準備都有機會。

專門職業及技術人員考試方面，近5年專技人員高等考試及普通考試女性報考人數占比55%以上。專技人員高等考試女性及格占比維持7成左右。普通考試男性及格率較女性高，高等考試則以女性及格率較高。

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