金榜題名不再天下知！各類國考榜單不公布全名了

2019-07-25 18:36

〔記者劉力仁／台北報導〕每年高普考放榜，國家考場外面擠滿考生或親友爭睹榜單，享受金榜題名的快感，未來上榜者姓名將有一個字將被「○」或「＊」遮蔽名字，考生要比對入場證號碼，才能百分之百確認是否上榜。

考選部專技司長黃慶章表示，為保護個資，未來各類國考榜單不再公布全名，最快從8月底的護理師考試開始去識別化，後續9月放榜的高普考試也會比照辦理。

黃慶章表示，個人資料保護法經自101年10月1日施行後，其所保護之「個人資料」不以電腦處理為限，各機關在「執行法定職務必要範圍內」依法對個人資料進行蒐集、處理及利用時，為免侵害個資當事人權益，也需要採取去除個資識別性或提高利用門檻等避險措施。

現在人工智慧技術對個人資料之蒐集與利用範圍及其影響已遠超乎想像，為提高對考試錄取或及格人員個資保護之強度，考選部研議在不改變現行典試作業程序與法律效力的前提下，微調對外揭露榜單資訊之作法，以降低資安風險。

遮蔽方式參採一般通例，2至3個字的中文姓名及單名，遮蔽第2個字，姓名如為4個字，則遮蔽第3個字。原住民傳統姓名或外文姓名等特殊情形，將參採一般通例或依避免侵害個資當事人權益原則處理。對外公報及電子榜單同步遮蔽。另外，將強化電子榜單查詢之資安要求、定期銷毀對外張貼之紙本榜單。

黃慶章表示，未來考生本人進入自己的國考帳戶，可以快速確認自己是否上榜，但外人只能從榜單上查詢，並不容易查到考生的考試結果，達到保護個資作用。

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