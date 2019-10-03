德駐台代表：所有民主社會必須站在同陣線

2019-10-03 22:40

〔記者呂伊萱／台北報導〕德國駐台代表王子陶今天說，只有民主體制能提供重視人權的基礎，但獨裁專制、民粹主義、貧富差距與過度開發威脅著民主與人類生存，他強調「所有民主社會都必須站在同一陣線」，也提到人權、民主與法治精神，「是我們與台灣緊密連結的重要價值」。

德國在台協會今晚舉辦統一紀念日慶祝晚會，外交部長吳釗燮出席致詞，外交部政次謝武樵、AIT處長酈英傑、歐盟駐台代表高哲夫與法國駐台代表公孫孟等人也應邀與會。

德統一紀念日 在台協會辦慶祝晚會

今年德國國慶的主題為「民主–100/70/30」，分別代表著威瑪共和國100周年、德國基本法頒布70周年及柏林圍牆倒塌30周年。

王子陶在晚會致詞與會前新聞稿中都強調民主的重要。王子陶說，今年的晚會慶祝威瑪共和、德國基本法與柏林圍牆倒塌等德國歷史上的三件重要事件，「當我們回顧過去，我們明瞭民主不會憑空掉下來，民主也不是理所當然」。

王子陶強調，全球各地的人們都渴望民主，因為「只有這項國家體制能提供重視普世人權的基礎」。而尊重人權、肯定民主基本制度與法治國精神，「是我們與台灣緊密連結的重要價值」，也是彼此友誼與合作更緊密的基礎。

他說，冷戰後曾有許多人認為民主將落實於全世界，但很遺憾地，「當前我們正處於制度對抗的狀態」。王子陶直言，如今獨裁專制不僅利用最先進的科技打壓、奴役其百姓，並將獨裁制度介紹給世界上其他國家。

王子陶進一步指出，民主面臨的另一項威脅來自於社會本身，也就是「民粹主義」，他說，民粹主義者妄想用簡易方法解決複雜的問題，並將過去幾十年那些所受照顧不足、被遺棄與遺忘的民眾，攬成自己的支持者。

王子陶接著述說背景指出，全球化對部分受教育、年輕且具活力的民眾是好事一樁，但對許多人卻是一項威脅；正當全球股票指數上揚，不動產價格衝破天花板，許多人過去幾十年的實際薪資卻未隨之成長。在這樣的情況下，難怪民眾的怒火會與日俱增，「選票則成為政治領導者的警訊」。

除了對政治的影響，王子陶也指出，獨裁者與民粹主義者的政策也威脅人類的生存，包括毫無節制地過度開發這顆星球，大片森林開放供給經濟活動使用，或肆意繼續使用化石燃料，反對所有科學知識，甚至有些人認為氣候根本不存在，有些人則為了避免犧牲政治生涯而忽略這項議題。

王子陶強調，綜觀這些威脅，「所有民主社會都必須站在同一陣線」。

王子陶進而談到德國與台灣的關係。他說，台灣正拓展再生能源，德國扮演重要的角色。德國企業也傾力投入，帶領台灣的能源轉型向前邁進，「未來雙邊必須繼續強化再生能源領域的密切合作」，在其他領域裡，例如台灣的5 +2創新產業，德國也提供良好的合作機會。

王子陶並提及德台間的教育交流指出，德國146所大學與台灣62所大學之間，共有469項合作協議。前往德國就讀大學的台灣學生人數近年也持續攀升，至2017年已超過2000人。

吳釗燮致詞時說，德國是台灣在歐洲最大的貿易夥伴，兩國共享緊密雙邊關係。吳釗燮感謝王子陶和他的團隊使台德關係今年有更進一步發展，尤其德國風電產業積極參與台灣離岸風場建設。

吳釗燮也藉此機會感謝德國政府對台灣參與WHA、ICAO與UN等國際組織的支持，並強調台灣與德國理念相近，對自由、民主與人權價值團結一致，祝賀台德友誼永固。

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