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出席520就職典禮 印太國家政要陸續抵台

我國太平洋3友邦，以及新加坡、韓國、澳大利亞、印尼等印太國家貴賓應我國政府邀請，於18日至22日分別率團訪台，出席我國第16任總統及副總統就職典禮。（資料照）

我國太平洋3友邦，以及新加坡、韓國、澳大利亞、印尼等印太國家貴賓應我國政府邀請，於18日至22日分別率團訪台，出席我國第16任總統及副總統就職典禮。（資料照）

2024/05/18 18:28

〔記者吳哲宇／台北報導〕外交部表示，我國太平洋3友邦，以及新加坡、韓國、澳大利亞、印尼等印太國家貴賓應我國政府邀請，於18日至22日分別率團訪台，出席我國第16任總統及副總統就職典禮。外交部對此表達誠摯歡迎。

外交部揭示，來台祝賀的重要貴賓分別為馬紹爾群島共和國總統海妮（H.E. Hilda C. Heine）暨夫婿與外交暨貿易部長康仁德（Hon. Kalani Kaneko）夫婦、吐瓦魯國總理戴斐立（Hon. Feleti Penitala Teo）伉儷、帛琉共和國總統惠恕仁（H.E. Surangel S. Whipps, Jr.）伉儷、國務部長艾古斯（Hon. Gustav Aitaro）及參眾議員與傳統領袖等邦交國政要，以及新加坡前國會議長阿都拉（Hon. Abdullah Tarmugi）、韓國國會「韓台議員親善協會」會長趙慶泰（Hon. Cho, Kyoung Tae）議員、澳洲奇康（Hon. Raff Ciccone）參議員與佛賽特（Hon. David Fawcett）參議員等友好國家國會議員。

外交部指出，來台致賀貴賓在台期間，除將出席第16任總統、副總統就職典禮、外交部歡迎酒會等活動外，外交部也將安排拜會相關部會及參訪各項政經建設及文化活動，以瞭解我國最新發展。

外交部表示，印太國家慶賀團訪台充分彰顯我國與區域內國家關係密切友好，並盼未來與相關國家在既有的良好合作基礎上，進一步深化及提升雙邊友好關係。

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