福斯汽車CEO、董座等3人被控操縱市場 股價嚇跌

2019-09-24 22:29

〔即時新聞／綜合報導〕德國福斯汽車「柴油門」有最新發展，福斯執行長迪斯（Herbert Diess）、董事長潘師（Hans Dieter Poetsch）和前執行長文德恩（Martin Winterkorn）3人，今（24）日遭檢方以涉嫌操縱市場罪名起訴，福斯股價聞訊嚇跌近3%。

綜合外媒報導，德國布倫瑞克（Braunschweig）檢方表示，上述3人被控故意沒有盡早通知市場有關「柴油門」醜聞將會給公司帶來高額成本，意味他們涉嫌不當影響公司股價。

檢方認為，文德恩、潘師和迪斯分別至少從2015年5月、6月29和7月27日起，就已經意識到這一問題以及可能造成的損失，每個人都應該在當時針對市場發布臨時聲明。然而，在美國政府2015年9月18日發布此事後，福斯汽車才坦承這樁醜聞。

《路透》指出，福斯汽車股價聞訊一度下跌2.9%，報152.04歐元。

福斯汽車拒絕這些指控，監察董事會將立即開會討論起訴書，負責公信和法律事務的董事會成員Hiltrud Dorothea Werner表示，「結果很明顯：這些指控是沒有根據的」。

三名被告的律師表示，他們將對指控提出異議。迪斯的律師說，起訴書不會影響他擔任執行長的職務，並提到迪斯2015年7月才加入福斯，無法預見該醜聞會對公司產生如此巨大的影響。

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