德民眾連署「與台建交」 外交部：尊重並持續深化台德關係

德國民眾11日向德國國會請願委員會，提出「請求德國與中華民國（台灣）建立外交關係」的請願，我國外交部今日對此表示，「政府表示尊重，並將持續深化台德實質友好關係」。（圖擷取自Facebook「Taiwan in München」）

2019-09-18 23:48

〔即時新聞／綜合報導〕德國民眾11日向德國國會請願委員會，提出「請求德國與中華民國（台灣）建立外交關係」的請願，若於10月10日前獲得全球5萬人以上的連署，德國國會將公開討論請願書，我國外交部今（18）對此表示，「政府表示尊重，並將持續深化台德實質友好關係」。

綜合媒體報導，駐慕尼黑辦事處近日在臉書貼文指出，德國民眾向其國會請願委員會提出請願，提出「德國國會可通過要求德國政府與台灣建立正式外交關係」的聯署書，若在4週內（2019年9月11日至10月10日止）獲得全球5萬人以上連署，請願內容將在德國國會公開討論。

此外，駐慕尼黑辦事處貼文強調，「這項連署非限定德國籍，並鼓勵民眾一同參與，目標是要在10月9日前衝破5萬人聯署」，貼文內附有詳細的連署流程，目前在臉書上已超過2700人按讚，以及逾1600次的轉傳分享。

有關德國民眾發起與台灣建交的請願案，外交部發言人歐江安表示，「相關請願案為德國民眾自發性活動，牽涉德國立法及外交程序，我國政府表示尊重」；歐江安還指出，「德國是台灣理念相近的重要夥伴，兩國合作交流密切，台德雙方將在既有的基礎上，持續深化實質友好關係」。

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