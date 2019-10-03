韓國瑜當選「翻轉高雄港」？林濁水狠打臉：頭腦別退化

2019-10-03 20:26

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨總統參選人韓國瑜的國政顧問團總召張善政今日表示，現在的高雄港比過去低迷，要翻轉高雄港，必須翻轉整個台灣。對此，前立委林濁水表示，產業升級後，高雄港從世界3大港掉到排名15也是必然，西方先進大國更沒有一個港口在排名15內。林濁水也狠嗆張善政，「雖然替國民黨的草包做事，頭腦不必因此跟著退化才好」。

張善政今日出席韓國瑜「世紀領航翻轉台灣，選前100天記者會」致詞時表示，高雄港現在比過去低迷，如果要翻轉高雄港，必須要翻轉高雄；如果要翻轉高雄，不需翻轉整個台灣才夠。

對此，林濁水在臉書發文驚呼「張善政出了什麼狀況？」他疑問，是從15大港翻轉到恢復世界第3大港的地位嗎？林濁水說，這一直是國民黨20年來包括韓草包的訴求，去年也是用這個議題猛攻民進黨，「但這主張真OK」？

林濁水指出，光是西方先進大國美、日、德、英、法、義，都沒有一個港口在前15內，更不用說第3了。「為什麼？因為產業升級了。所以高雄港從3掉到15也是台灣産業升級的必然，出口的從沙發變成伺服器，貨櫃量上不去不是必然的」？

林濁水最後也狠批張善政，「你不是待過資訊業？應該明白才對，雖然替國民黨的草包做事，頭腦不必因此跟著退化才好」。

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