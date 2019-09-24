動作要快！ 張善政「若能加分」願意當韓國瑜副手

2019-09-24 23:23

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨總統參選人韓國瑜副手未定，外傳韓國瑜已經初步徵詢前新北市長朱立倫、前行政院長張善政等人是否願意擔任副手，事後朱辦、張辦兩陣營都否認曾被徵詢一事，不過張善政辦公室發言人黃曼昕就表示「若能為韓國瑜加分的前提下，張善政會答應」。

綜合媒體報導，有關韓國瑜副手人選，韓幕僚曾經透露「韓國瑜已經初步徵詢外界近日點名、推薦的新北市前市長朱立倫以及行政院前院長張善政」，不過朱辦、張辦對此雙雙否認曾被徵詢出任副手一事。

根據《中央社》報導，張善政辦公室發言人黃曼昕就對此表示，過去韓國瑜徵詢張善政擔任國政顧問團總召時，張善政就明確表達「不需有任何壓力，好像擔任總召就要給什麼回報，因此副手要以韓國瑜最大利益、勝選為考量即可」。

不過黃曼昕接著針對張善政是否擔任副手一事做出回應，表示「若張善政能為韓國瑜加分，在這個前提下，張善政會答應擔任副手。」不過韓國瑜方面尚未對此做出回應，看來韓國瑜副手人選的確認還得再等等。

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