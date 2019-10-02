韓國瑜想出充氣皮箱、風力汽車 林濁水：非普通人水準

2019-10-02 17:27

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨總統提名人韓國瑜聲勢持續下跌，國政顧問團總召張善政今日在電台專訪中透露，經過幾次國政論壇，「韓國瑜的領悟力已恢復到政治人物應有的水平」；前立委林濁水說，韓國瑜提出「風力汽車」和「充氣皮箱」，這些想法連張善政都被「超越」了。

綜合媒體報導，張善政今（2）日在《POP Radio》接受專訪時表明，韓國瑜經過幾次國政論壇，「草包」形象有所扭轉、「領悟力直線上升」，已經有「政治人物應有的水準」，現在民調不斷下探，是因為一直被「抹黑」，且大眾已經沒有新鮮感。

但民進黨新潮流大老林濁水在臉書分析，其實韓國瑜的「領悟力」徹底超越國政顧問團，從韓國瑜出席高市青年局的發言就可看出。

林濁水解釋，韓國瑜自稱過去想像過的發明物「風力汽車」，讓車上的「通氣孔」變成風力帶動，可是除非超級颱風，否則想吹動車談何容易，一般政治人物的水準怎麼樣也不可能想到，風吹起來有固定方向，怎麼可能靠風開車，但是韓國瑜「超越了」，韓國瑜提出的車可能只要方向盤轉了，風向也跟著改變了。

林濁水提到，韓國瑜甚至提出「充氣皮箱」，韓稱婦女年紀大了提皮箱提不動，如果發明皮箱能按一下就自動充氣的話，就可以輕輕拉過來、拉過去，林推測，這種充氣後可以輕輕推拉的行李箱，灌的可能是氫氣，韓國瑜的想法「這麼超越，連張善政都被超越了」，不是普通政治人物的水準。

林濁水臉書全文

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