吳敦義批蔡政府 對日本只有「退讓、退讓、再退讓」

2019-10-02 17:26

〔記者施曉光／台北報導〕外交部長吳釗燮頒發日本駐台代表沼田幹夫「特種外交獎章」，以「大哥哥」稱呼沼田幹夫對此，國民黨主席吳敦義在今天中常會上說，蔡英文總統主政3年來處處討好日本，換來的只有表面上更名的突破，但實質外交及經貿關係上只有「退讓、退讓、再退讓」，甘於在日本人面前自我矮化。

吳敦義強調，基於維護中華民國的國格及國家尊嚴，國民黨應強力譴責，要求蔡政府道歉，並以適當方式彙整相關訊息，廣為周知，讓全民知道，蔡英文到底是「辣台妹」還是「軟台妹」？

吳敦義說，國民黨執政時期為維護漁民朋友捕魚權益，和日方洽簽了「台日漁業協議」，解決多年經濟重疊海域捕漁權爭議，而且維護國家尊嚴及堅持中華民國主權不被矮化，蔡英文主政3年來卻處處討好日本，換來的只有表面上更名的突破，但實質外交及經貿關係上，包括漁權談判、漁貨配額、核食進口、日貨輸台關稅、慰安婦、日據時期歷史教材等議題上，只看到「退讓、退讓、再退讓」。

國民黨中常委江碩平等人在會中連署提案，批評民進黨執政3年來對日卑躬屈膝、自我矮化，傷害國人權益及尊嚴案例已多到罊竹難書，吳釗燮以「大哥哥」稱呼沼田幹夫，讓中華民國淪為日本的「小弟弟」，要求黨部強力譴責，並彙整蔡政府上台後對日自我矮化實例強力宣傳，讓國人了解民進黨政府離譜行徑。

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