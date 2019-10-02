國民黨組發會主委選前被調職 吳敦義：智庫也需要人才

2019-10-02 16:49

〔記者施曉光／台北報導〕總統大選只剩三個月多月之際，國民黨中央負責輔選組織工作的組發會主委李哲華突遭撤換，轉調智庫副執行長，雖然多數中常委認為應該尊重黨主席吳敦義的人事權，但也有少數中常委質疑不應陣前換將。國民黨發言人歐陽龍轉述指出，吳敦義在中常會上回應表示，李哲華條件優秀，過去也在地方歷練，智庫需要這樣的人才。

據歐陽龍轉述，吳敦義還說，李哲華投入智庫後，可以讓智庫擬訂政策更接地氣，人事更迭並不代表什麼特殊意義，只要適才適所，可以發揮更大的效用。

國民黨中常委徐弘庭在會前表示，陣前換將是一個非常不好的狀況，特別是在泛藍民眾希望團結的過程中，發生類似內鬥，黨中央高層有這樣的傳聞，他覺得非常不好，尤其一級黨布主管在選前百餘天做人事更迭，他認為是「匪夷所思」。

對於外傳吳敦義撤換日前痛批郭台銘退黨行為的李哲華，是對郭台銘釋出善意，徐弘庭表示，過去黨務系統對於郭台銘有比較不當的言論，他認為的確有過激的情況，但如果因為這樣的理由而更動人事，應該還有其他部門也要調整，他點名文傳會也曾發表非常不妥當的言論，因此這種揣測邏輯不太通。

國民黨中常委曾文培則表示，組發會負責組織動員，對黨或選舉來講是屬於手、腳的角色，智庫負責政策、議題上擬訂，算是大腦角色，他認為手腳與腦都一樣重要，這次人事調整目標是贏得立委、總統選舉，吳敦義身為選戰指揮官的人事調度權應被尊重。

對於外界質疑選前百餘天才換選舉操盤手，時間上不合理，曾文培說，目前選舉還未到白熱化階段，如果再晚一些，擔心的這個問題可能就會存在，他認為目前還有一百多天，看起來還是合適的時間點。

國民黨中常委李昭平也說，他相信吳敦義一定是做整體的考量布局，畢竟選舉的成敗是由吳敦義負責。

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