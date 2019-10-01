近年任期最久日本代表 蔡總統授勳沼田幹夫：台灣的堅實夥伴

2019-10-01 12:24

〔記者蘇永耀／台北報導〕蔡英文總統今日上午頒授日本台灣交流協會台北事務所代表沼田幹夫「大綬景星勳章」，表彰沼田代表任內深化台日關係之卓越貢獻。

總統表示，對於沼田代表即將完成在台灣的任務返回日本，她感到相當不捨。她說，沼田代表從2014年到任，到現在已經超過5年，是近20年來任期最長的日本駐台代表，對於深化台日雙方關係有卓越的貢獻，也和台灣各界都建立深厚友誼；她要代表所有台灣人民，致上最深的感謝。

總統指出，在這段期間，沼田代表積極促進台日關係，有很多豐碩的成果，包括推動「日本台灣交流協會」的正名、建立「台日海洋事務合作對話機制」，也完成了20項雙邊合作協定的簽訂，對於促進台日雙方實質關係的發展，有關鍵性的影響。

總統進一步說明，沼田代表也大力聲援台灣參與各種國際組織，尤其在中國不斷對台灣進行各種打壓的時候，表達支持和仗義執言，我們非常感謝。

總統提到，今年3月台美日3方，在台灣聯名主辦「2019全球合作暨訓練架構（GCTF）－打擊公私部門貪瀆國際研習營」，更是一項劃時代的重要成就，沼田代表為了促成這個活動，投注了3年的時間。對於沼田代表積極促進區域合作，用心為台灣拓展國際能見度，她要再次致上感謝之意。

總統期盼透過頒贈大綬景星勳章，能夠彰顯沼田代表對提升台日關係的傑出貢獻，「這個勳章，也代表了我們政府和人民的感謝」。總統也期盼今後台灣和日本能繼續攜手努力，一起促進區域的合作及繁榮，並祝福沼田代表一切順利，「您永遠是台灣堅實的夥伴，也歡迎您常回來台灣」。

沼田代表在受勳後致詞，感謝總統在忙碌的行程中親自頒贈大綬景星勳章，他深感榮幸。對於能獲頒勳章，他感謝台灣各界人士的支援，也感謝日本台灣交流協會台北事務所同仁的支持。

沼田代表說，在台灣的5年3個月來，他的任務是增進及強化日台關係，責任相當重大，也還有許多想推動的事情，相信他的繼任者及同僚會持續與台灣緊密合作。

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