日交協代表沼田幹夫將離任 外交部贈外交獎章

2019-09-28 12:20

〔記者彭琬馨／台北報導〕外交部發布新聞稿表示，外交部長吳釗燮昨晚頒布即將離任的日本台灣交流協會代表沼田幹夫「特種外交獎章」，以感謝沼田代表駐台期間對促進台日關係的卓著貢獻。吳釗燮致詞時並感謝沼田代表在台灣需要幫助時，第一時間挺身而出，在臉書公開發表友我聲明。

外交部新聞稿表示，吳釗燮致詞時說，沼田代表長期為臺日關係作出積極的努力與貢獻，具體成果包括：促成「交流協會」正名為「日本台灣交流協會」、臺日在經貿、投資、關稅、中小企業、教育、漁業、災防、海上救助以及第三地市場等領域簽署了20項重要合作協定；吳釗燮說，近來日方多次表達對臺灣參與ICAO、WHA等國際組織的支持，今年更促成日本正式共同主辦臺美「全球合作暨訓練架構」（GCTF），並將在今年9月27日首度移師到帛琉舉辦「南島語言復振國際論壇」，成為臺美日在國際及區域議題上攜手合作的成功典範，相信未來會有更多理念相近國家加入GCTF的合作架構。

吳部長強調，面對中國霸凌式的打壓，臺灣從不畏縮妥協，也不覺得孤單，特別感謝沼田代表在臺灣需要幫助的時候，第一時間挺身而出，包括在臉書公開發表友我聲明，協助我國鞏固邦交，以及聲援我國參與世界衛生組織、聯合國及國際民航組織的訴求，盼這股正面力量可以延續下去，讓臺日關係不斷深化、蓬勃發展。

沼田代表致詞時表示，感謝吳部長與臺灣各界友人長期以來的支持與協助。他並勉勵「日本台灣交流協會」同仁薪火相傳，延續臺日友好精神，今後在日本也將繼續協助促進臺日友好關係持續發展，友誼長存。

沼田幹夫外交資歷豐富，自2014年7月起擔任「日本台灣交流協會」台北事務所代表以來已逾5年，是2000年以來日本駐臺代表任期最長的一位，任內積極推動提升臺日兩國實質友好合作關係，備受我國各界歡迎與肯定。

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