33台灣學生應邀訪日 將赴愛媛德島認識地方創生

2019-07-30 19:30

〔記者呂伊萱／台北報導〕33名台灣學生應日本政府邀請，下週將赴日本愛媛縣與德島縣參訪，實地了解日本推動地方創生政策的情形。日本台灣交流協會台北事務所新聞文化部室長佐倉勝昌說，因應人口高齡化、過度集中首都等大課題，社會環境相仿的日本與台灣，應共同致力合作地方創生，盼此次交流活動，讓學生促進相互理解，以深化今後的日台友好關係。

日本台灣交流協會與中華經濟研究院共同舉辦「日台青少年交流訪日團（JENESYS2019）」，訪問團出自「對日理解促進交流計畫」，邀請潛力人才分赴對方國家或地區訪問交流，以促進對日本政經社會的理解。

今年主題為「日本地方創生」，招募33名對日本地方創生議題具高度興趣的台灣大學生暨研究生，將於8月4日至10日赴日進行七天六夜的參訪交流，將拜訪日台交協本部、愛媛縣政府、島波海道地方創生實例與德島神山盯衛星辦公室等。

訪團今天在日台交協舉辦行前說明會。佐倉勝昌致詞說，此交流活動目的在於透過地區潛力人才的訪問，加深對日本各項政策的了解，促進日本和台灣的相互理解，深化今後的台日友好關係。此次訪問主題為「地方創生」，透過事前對參加者的徵詢，訂定了以觀光活化地區以及日本經濟政策為主的交流計畫，除了到東京以外，也會訪問四國的愛媛縣和德島縣。

佐倉進一步說，日本將2015年定為地方創生元年，推動相關政策，台灣行政院也將2019年定為地方創生元年，相關政策是因應人口急速減少、超高齡化及過度集中於首都等索提出的，都是需要長期努力才能解決的大課題。而日本和台灣社會環境相仿，使這成為雙方應共同致力合作的課題。

中華經濟研究院日本中心主任魏聰哲則說，中經院自2012年加入JENESYS至今，累計已有約1200位台日學生互訪交流。這次主題是「地方創生」，台灣也面臨思考如何活化潛力村落議題，鼓勵學生們到四國參訪，多觀察日本經驗，回台後整理、分享給台灣參考。

此團將由台中科技大學應用日語系助理教授葉東哲擔任團長，葉東哲說，此團學生各有專業背景，鼓勵學生結合背景知識，在訪問中深度觀察，思考如何推動地方活化。

此次參團學生由各校推薦、再由日台交協審核選出，包括來自台大、政大、成大、中科大、輔大、中興、文化、台北大學、中山、勤益科大、台北城市科技大學、淡江與東海等，共33位學生。主辦單位表示，此次審核並不以日文為條件，主要是希望參與成員對地方創生有研究興趣，以加深台日特別夥伴關係的實質內涵與具體成果。

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