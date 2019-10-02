沼田聲援「小弟弟」吳釗燮 自嘲「媚台派」

2019-10-02

吳釗燮日前稱沼田「大哥哥」 遭在野批媚日

〔記者蘇永耀、呂伊萱／台北報導〕蔡英文總統昨頒授日本台灣交流協會台北事務所代表沼田幹夫「大綬景星勳章」，表彰其任內深化台日關係的卓越貢獻。沼田代表致詞時幽默回應外界批評外交部長吳釗燮「媚日派」，他說，自己在台灣有兩位「大哥哥」、兩位「小弟弟」，也許媒體會稱他是「媚台派」的代表也不一定。

沼田︰在台有兩位「大哥哥」、兩位「小弟弟」

沼田幹夫將離任，吳釗燮日前致贈沼田的獎牌上面寫著「我最敬愛的大哥哥」，引發在野人士批評吳釗燮媚日。

沼田幹夫昨主動提到，他一早看到新聞批判吳釗燮，事實上，他在台灣有兩位「最敬愛的大哥哥」，分別是國安會秘書長李大維以及台灣日本關係協會會長邱義仁；他也有兩位「最敬愛的小弟弟」，一位是吳釗燮，另一位是國安會諮詢委員林成蔚。他說，他在台灣有這麼多大哥哥與小弟弟，「也許明天台灣的報紙就會刊登，個人是媚台派的代表也不一定」。

沼田幹夫提到，五年三個月前，他奉派到台灣，在東京出發時，日本某位高官曾經跟他說過，「日本的將來與台灣，取決於跟台灣的關係如何增進、如何強化，所以你的任務非常的任重道遠。」

沼田幹夫表示，自己每天工作前，會向佛壇佛像先淨水，才開始一天的工作，這也讓他想起日本那位高官的話；對日本而言，也許認為這對台灣是好事，但台灣也許有人覺得這樣會帶來不高興、或者不好；這五年三個月他都是在這樣的想法反覆當中，執行任務。

台灣日本關係協會昨也表示，國慶期間，「日華議員懇談會」會長、眾議員古屋圭司將率領三十多位國會議員訪台，「日台親善協會」會長、眾議員衛藤征士郎也將率十八人團，民間則計有十四團；總計日方將有約兩百人來台致賀。

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