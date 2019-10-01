沼田幹夫聲援吳釗燮︰在台灣也有大哥哥和小弟弟

2019-10-01 12:41

〔記者蘇永耀／台北報導〕總統蔡英文今天頒授大綬景星勳章給日本駐台代表沼田幹夫；沼田回應外界批評外交部長吳釗燮「媚日派」，他說，自己在台灣有兩位「大哥哥」李大維與邱義仁、兩位「小弟弟」吳釗燮與林成蔚，也許媒體會稱他是「媚台派」的代表。

沼田幹夫將離任，吳釗燮日前致贈沼田的獎牌上面寫著「我最敬愛的大哥哥」，引發在野人士批評吳釗燮媚日。

沼田幹夫致詞時主動提到，他今天一早看到新聞，批判吳釗燮稱他是「最敬愛的大哥哥」，事實上，他在台灣有兩位「最敬愛的大哥哥」，也就是國安會秘書長李大維以及台灣日本關係協會會長邱義仁。

沼田幹夫說，他也有兩位「最敬愛的小弟弟」，一位是吳釗燮，另一位是國安會諮詢委員林成蔚；他說，他在台灣有這麼多大哥哥與小弟弟，「也許明天台灣的報紙就會刊登，個人是媚台派的代表也不一定」。

沼田幹夫並提到，5年3個月前，他奉派到台灣前，在東京出發時，日本某位高官曾經跟他說過，「日本的將來與台灣，取決於跟台灣的關係如何增進、如何強化，所以你的任務非常的任重道遠。」

沼田幹夫表示，自己每天工作前，會先向佛壇佛像先淨水，才開始一天的工作，每天這樣的動作，也讓他想起日本那位高官的話；對日本而言，也許認為這對台灣是好事，可是相反的，台灣也許有人覺得這樣會帶來不高興、或者不好。這5年3個月的任期，他都是在這樣的想法反覆當中，執行任務。

沼田說，他的任務是增進及強化日台關係，責任相當重大，也還有許多想推動的事情，相信他的繼任者及同僚會持續與台灣緊密合作。

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