支持吳敦義列不分區第一 蔡正元又批：不像朱立倫拍拍屁股走人

2019-09-30 12:09

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨內傳出拱黨主席吳敦義列不分區立委第一名的聲浪，吳敦義則表示「會考量」；對此，國民黨前立委蔡正元今（30）天在臉書表示支持，更大酸前新北市長朱立倫提名上屆的不分區名單，創下史上最低得票率，「朱立倫拍拍屁股走人，留下無人領導卻難以運作的黨團」。

對於黨內拱吳敦義列不分區立委第一名，蔡正元認為「這是正確的作法」，他更提到，「由於上屆國民黨立委大敗，朱立倫提名的不分區名單，創下史上最低得票率，名單上無能征善戰之輩，換來國民黨軟弱無力的立院黨團，朱立倫拍拍屁股走人，留下無人領導且難以運作的黨團」。

對於這屆新提名立委，蔡正元表示，吳敦義要為不分區名單，負完全責任，也要對下屆國民黨團的戰力，負起百分之百的義務，「列名不分區第一名，就是劃押擔保，不可以拍拍屁股走人」。

蔡正元認為，吳敦義幹過副總統和行政院長，有著副總統的卸任禮遇，列不分區第一名，談不上沾好處，更談不上私心自用，有機會就爭取立法院長，沒機會就領導立法院黨團，就不會像這一群人群龍無首。

蔡正元說，有人說不分區第一名要提「形象牌」，民進黨蘇嘉全有什麼形象，說難聽一點，在立法院這個血腥戰場，「形象牌」就是「無能無用牌」，說穿了就是銀樣蠟槍頭，「過去四年，國民黨在立法院還輸不夠嗎？」

蔡正元強調，吳敦義雖然不討喜也沒花俏，但卻是目前國民黨內擁有最多脈絡，可以駕馭立委的領導人，吳敦義不挑這個責任，憂讒畏譏放棄這個義務，回去享受卸任副總統的優閒，就是歷史罪人，「吳敦義該挑擔子的時候，就該列不分區第一名，更不要瞻前顧後」。

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