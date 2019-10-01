自爆對韓「多有指教」藍營將開考紀會 網出征李正皓粉專蓋樓

2019-10-01 14:04

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨「草協聯盟」發起人李正皓粉專昨自爆，因近期在媒體前對黨內總統參選人、高雄市長韓國瑜「多有指教」，他收到通知「『長官』指示明日下午兩點中和區黨部將召開考紀會」，並稱韓「民調落後是事實」、評論韓的選情是為黨好，無法理解為何召開。消息一出，不少網友湧入該粉專 留言蓋樓，至今累計逾千則。

李正皓文中昨也表示，非因烏鴉叫災難才來，而是「烏鴉察覺到了災難，所以才呱呱叫提醒大家」，李反問「難道趕走了烏鴉，災難就不見了嗎？」並稱將準時出席考紀會，也會如實反映許多藍營青年對韓民調「穩定落後」的焦慮。

網友見狀回應，「唯有支持韓國瑜」、「你居然會相信民調」、「韓國瑜真的那麼不好嗎？請捫心自問吧？」「不去批評指教對手，反而暗箭傷自己同袍」、「如果要教，回家關起門打」；不過也有鄉民正面看待，「敢講真話我很欣賞」、「政論評析犀利有物」、「忠言向來膩耳」、「加油年輕人，支持你」。

韓國瑜競選辦公室發言人何庭歡今說，任何批評指教都接受，但不容許抹黑、不實言論，除訴諸法律途徑，也會適時澄清，並稱不清楚李正皓的事，不過國有國法、家有家規、黨有黨紀，一切尊重黨部決定。

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