國民黨好窮？李正皓：黨庫空虛 競選須運用「社會資源」

2019-08-23 12:59

〔即時新聞／綜合報導〕2020總統大選箭在弦上，國民黨將派出高雄市長韓國瑜角逐大位。國民黨草協聯盟發起人李正皓在政論節目上出示國民黨最新公文表示，黨庫空虛，各縣市辦理總統候選人座談會，補助總金額只有32萬元，甚至須運用社會資源，讓他大嘆「這些錢根本連場地都租不起！」

李正皓在昨日（21）晚間政論節目「關鍵時刻」上提到，目前國民黨黨中央經費有限，面對明年大選各縣市座談會，六都輔選僅能補助2萬元，總輔助費都還要運用「社會資源」募款。李正皓也在節目中亮出國民黨組發會公文，表示「國民黨真的沒錢了！」

李正皓指出，從前大選國民黨中央都可以大手筆出資幾千萬輔選，但因為「黨產歸零」之故，黨庫十分緊縮。對於明年大選22縣市的輔選座談會經費補助，甚至分成三級城市，最高級的一級城市也只有2萬元的補助，「頂多只能租場地，連租遊覽車都不行」。

李正皓表示，以前在大選競選期間，黨中央補助可以說是「無上限」，但現在卻只能「哭窮」。李正皓舉出2014年胡志強競選台中市長，當時黨部補助5000萬元，但到去年大選，盧秀燕僅獲得黨中央130萬元補助；甚至在2014年台南市長選舉，面對勁敵「賴神」賴清德，黃秀霜都能拿到2700萬元的補助。

李正皓說，他認為「黨產歸零」確實是正常化的程序，但也透露國民黨現在轉型過程中，的確很辛苦。

「關鍵時刻」節目片段

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