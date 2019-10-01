黨內又有批韓聲音 韓陣營：國有國法，家有家規，黨有黨紀

2019-10-01 12:33

〔記者施曉光／台北報導〕針對藍營青年團體「草協聯盟」發起人李正皓近來對國民黨總統參選人韓國瑜多所批評，遭黨內檢舉，新北市黨部展開考紀調查，韓國瑜競選辦公室發言人何庭歡今日表示，國有國法，家有家規，黨有黨紀，一切尊重黨部的決定。

何庭歡說，韓陣營對於任何批評與指教都接受，但不容許抹黑與不實言論，除了訴諸法律途徑，也會適時澄清，至於李正皓的事情她並不清楚，但她也說，國有國法、家有家規，黨有黨紀，一切尊重黨部的決定。

此外，對於原本是挺韓的臉書粉絲專頁「韓國瑜中華民國總統後援會2020」，日前突然變更名稱為「韓國瑜草包選總統後援會」，何庭歡表示，這很明顯就是韓國瑜所說的「假韓粉」，使用惡質手法，玩弄、欺騙支持者心理，破壞社會互信，讓許多挺韓支持者錯愕。

何庭歡說，韓陣營包容、尊重每個人的聲音與立場，但不能接受這種利用操弄手法背叛支持者，以「1450」的手法破壞人與人之間的互信，如果國民之間都沒有互信，台灣要如何團結。

她還說，台灣是言論自由的社會，大家都可以發表對不同政黨與參選人的看法，但這種讓人民之間充滿猜忌，今天加入某一個社團、群組，隔天可能又背叛，把選舉打成這種型態，對支持者以及各政黨的參選人而言都不是好事。

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