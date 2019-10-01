何韻詩潑漆案2嫌交保 蘇貞昌：執法者應知道社會的期待

2019-10-01 11:28

〔記者黃欣柏／台北報導〕行政院長蘇貞昌今赴立法院接受施政總質詢，對於民進黨立委李俊俋詢問對港星何韻詩遭人潑漆的看法，蘇貞昌表示「我非常憤怒」，強調有人利用台灣的民主自由，做中國的代理人，一定要嚴加法辦，並呼籲執法者應知道社會的期待與防線。

蘇貞昌指出，有人利用台灣的民主自由與社會開放，用暴力來破壞我們的民主自由與社會秩序，同時作為中國的代理人，這非常不應該，一定要嚴以法辦。

由於法院日前給予潑漆主嫌、中華統一促進黨自忠黨部主委胡志偉等人交保，李俊俋今也詢問蘇貞昌，是否應該要提醒地檢署適當提出抗告？對此蘇貞昌表示，組織犯罪已經經過立法院修法通過，希望執法單位重視並與時俱進。

蘇貞昌強調，全民都認為輕縱罪犯是傷害社會，對惡徒慈悲就是對善良百姓殘忍，非常希望執法者知道，惡徒是有組織的，會事先開會、分配工作、準備犯罪工具，公開破壞合法、和平的遊行，非常可惡，而且其目的是迎合中國併吞台灣的目的與作為，為全民所痛忌，他要公開呼籲，執法者應該要知道社會的期待與防線。

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