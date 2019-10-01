何韻詩︰統戰工程已到每人身邊

2019-10-01

〔記者呂伊萱／綜合報導〕香港歌手何韻詩前天於台北街頭遭統促黨人士潑灑紅漆攻擊。何韻詩昨在臉書發文表示，很難想像在香港的暴力和恐嚇，現在連台灣也無法倖免，顯示統戰工程「已經到每個人身邊」，呼籲台灣朋友一同對抗暴權，「相信公義的人已無退路，只有堅持下去！」

何韻詩週日來台參與撐港遊行，卻遭統促黨人士潑漆攻擊，她前天活動結束後即啟程返港，後於深夜發文報平安，並說明遇襲後續。

兩潑漆兇徒是有組織行動 決定提告

何韻詩說，被潑到紅漆是麻煩了點，不僅洗不掉，皮膚也被殘留物刺到紅腫，不過若這樣能讓更多人明白台灣和香港處境的嚴重性，「也是意外的公義彰顯」。她批評潑漆手段卑劣又愚昧，「想把我們染紅，卻只暴露了這個暴權手染鮮血。」

何也指出，兩個兇徒明顯是有組織的行動，背後推動者是誰，「大家自有判斷」。她已決定以恐嚇、公然侮辱與毀損等罪名提告，因為縱容會讓更多人受害，且斷定大家都怕麻煩、不會告，「就是他們如此狂妄的原因」。

自己還是很愛台灣 一起來對抗暴權

何韻詩說，在這個極權年代，相信公義的人已無退路，只有堅持下去。香港人在過去三個多月的優秀和堅持，把這些醜陋統統從深層翻出來、狐狸尾巴已完全展露於整個世界前，如今「要不要接力？還是選擇看不見？是每個人自己的決定」。

何被潑漆後，許多台灣網友紛紛到何韻詩臉書向她「道歉」，何韻詩也大器地說，「真的不用跟我說對不起，首先不是你們的錯，我還是很愛台灣的。我需要的也不是抱歉，而是要大家一起站起來用自己的方法對抗暴權！」

何韻詩也呼籲台灣的朋友，「今天不站出來，再回個神，就會發現你已沒有站出來的權利和自由了。」

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