黃捷告韓粉》警今晚再傳喚2人 累計已4人送辦

2019-09-30 19:56

首次上稿 19:08

更新時間 19:56

〔記者陳文嬋／高雄報導〕時代力量議員黃捷前天鳳山區公所主辦的九九重陽活動，在市長韓國瑜前腳離開後，遭到韓粉包圍辱罵「垃圾」，黃捷昨提告韓粉以正視聽，鳳山警方今再傳喚2人到案說明，依公然侮辱罪嫌送辦。

市長韓國瑜前天參加鳳山區公所舉辦九九重陽活動，開心與長輩合唱甜蜜蜜，不料他前腳才剛離開，時代力量議員黃捷現場受訪，遭到多名韓粉亂入，公然辱罵黃捷「垃圾」，一行人情緒激動，甚至作勢打人，經媒體出言制止，警方護送黃捷離去。

黃捷譴責暴力，昨到鳳山警分局提告，要讓社會知道，高雄不是一言堂，更要讓高雄回歸正軌，強調議員質詢市長是天經地義的事情，尊重不同的意見，才是民主社會的基本價值。

鳳山警方根據影像以車追人，鎖定3男1女涉案，昨已傳喚蔡男（69歲）、陳男（71歲）到案說明；2人均坦承罵黃捷「垃圾」，但辯稱是情緒上發洩，否認故意公然侮辱黃捷。

警方今再傳喚吳姓男子（50歲）、蘇姓婦人（63歲）到案說明，2人均否認辱罵黃捷「垃圾」；吳男辯稱，是要找黃捷陳情反同婚，否認故意公然侮辱；蘇婦認為黃捷做得不好，只有罵下台，表達歉意，但也否認故意公然侮辱。

警訊後將2人依公然侮辱罪嫌函送法辦。

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