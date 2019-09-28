黃捷遭韓粉包圍辱罵 時力黨主席怒了：必唯韓國瑜是問！

2019-09-28 17:59

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜今天上午參加鳳山區公所舉辦的九九重陽活動，但韓國瑜離開後，時代力量議員黃捷接受媒體採訪時，竟遭到多名韓粉公然包圍辱罵。對此，時代力量黨主席徐永明痛罵，「如果時力議員再受打壓，甚至人身安全遇到危險，必唯韓國瑜是問！」

黃捷今日在臉書上表示，上午有多位韓粉包圍她，對她辱罵多次「垃圾」、「沒水準」、「最沒品」、「比倒讚」，甚至越罵越靠近，作勢要動手。黃捷說，個人榮辱是小事，但韓粉這些不理性的行為已經不是第一次，衝進議會罵議員「臭三八」、寄恐嚇信到服務處，甚至威脅議員的家人，都已經嚴重影響議員進行市政監督的工作。她也決定對韓粉提告，表達高雄不是一言堂，尊重不同的意見才是民主社會的基本價值。

對此，時代力量黨主席徐永明怒轟，時力議員只是將監督市政本份做好，卻要遭受如此不公平對待和侮辱，台灣社會的民主素養在「韓流」旋風下，持續被拉低水準，堪稱進入「民主黑暗期」。時力議員沒理由承受這些不當辱罵，徐永明更嗆，「如果時力議員再受打壓，甚至人身安全遇到危險，必唯韓國瑜是問」！

徐永明指出，施政不及格，韓國瑜勢必備受檢驗與批評，但最受衝擊的則是高雄這座城市和市民。市長無心、市政不進，為民發聲的市議員當然要更積極鞭策。韓國瑜支持者若真心為高雄好，應勸韓市長加把勁，而不是對時力議員動手動腳，「這不只是野蠻，也讓韓國瑜更像一個不思反省的獨裁市長」！

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