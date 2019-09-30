啥邏輯？黃捷挨嗆「垃圾」告韓粉 杏仁哥竟罵：不尊重長輩

2019-09-30 00:44

〔即時新聞／綜合報導〕時代力量議員黃捷28日遭韓粉包圍，公然侮辱「垃圾」等不雅字眼，對此她不再忍耐，為譴責暴力前往鳳山警分局提告，沒想到死忠韓粉杏仁哥開直播痛斥「不尊重長輩」、「不應該告長輩」。

黃捷日前接受媒體聯訪時，遭到多名情緒激動的韓粉亂入，以「垃圾」等多句不雅字詞狂罵，甚至還要做勢打人，相當誇張，對此黃捷為譴責暴力，到鳳山警分局提告，目的就是要讓社會知道，高雄不是一言堂，「尊重不同的意見」才是民主社會的基本價值。

韓粉杏仁哥事後開直播狂罵黃捷、民進黨，並提到現在應該是「人民做主」，並表示黃捷和民進黨一起串連，還譴責黃捷開告的行為，認為黃捷「不尊重長輩」、「不應該告長輩」，還說「他們都是妳的長輩，妳怎麼敢告他們」，並痛斥「下一代被你們教成這樣」，嗆聲學校教育「反送中」議題根本是「政治進入校園」，語氣相當直接。

許多韓粉紛紛聲援他，持續以不理性、誇張的言論留言表示「以後遇到白眼女，都說『哇贛妳涼』」、「杏仁哥．以後見到黃捷就把髒話對黃捷問候語！杏仁哥辛苦了！加油！我們唯一支持韓國瑜凍蒜！」、「支持杏仁哥撥亂反正」、「毫無廉恥的女人」、「不要臉的查某」。

此事被轉到PTT 上後，許多網友看了超傻眼！紛紛留言表示「長輩也不能隨便公然侮辱人吧，有夠沒水準」、「長輩可以罵別人垃圾嗎？不行吧？」、「法院是告犯罪的人不是只能告年輕人，韓粉可以有點常識嗎」、「倚老賣老令人討厭，拿年齡說嘴的人最...」、「開始拿輩分出來講就代表理虧了」。

杏仁哥YouTube直播

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