台商回流效益顯著！謝金河：台灣30年大運轉捩點

2019-09-30 01:09

〔即時新聞／綜合報導〕美中貿易戰持續進行，蔡英文政府近年推動台商回流成果浮現，財信傳媒董事長謝金河指出，中央銀行將台灣經濟成長率預測從2.06%上調至2.4%，原因是台商回流效應超過預期，他認為，台商回流是台灣30年大運的轉捩點，「我對台灣最樂觀」。

謝金河在臉書表示，除央行之外，寶華經濟研究院原預估民間投資成長3.67%，如今拉高到5.05%，是台商回流帶動資本設備的投資，央行也表明這是拉動GDP成長的最大動能，但在幾個月前，《經濟學人週刊》曾示警台灣會成為美中貿易戰祭品，連標準普爾（Standard & Poor's）都認為台灣經濟成長率會是亞洲四小龍之尾，卻開始被實際數據打臉。

謝金河補充，行政院主計處在5月時把今年經濟成長率上調至2%，許多經濟學家都持悲觀看法，大多數人對台灣經濟都很悲觀，「只有我説台商回流是台灣30年大運的轉捩點，我對台灣最樂觀」，現在台商回流效應逐漸浮現，經濟部每週都公布台商回流公司數量、投資金額與創造就業人數，此類不會空口說白話的作法令人讚賞。

謝金河強調，30年前台灣經濟到達頂點，接下來發生的是「西進旋風」台商大出走，造成中國輝煌的30年，如今風水輪流轉又來到歷史重大轉折點，中國工廠拉高10倍，土地，房地產漲到天價，他認為，過去3個月台灣市場變化不小，「大的投資氣候已全然改變」。

謝金河臉書全文

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