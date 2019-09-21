在2020大選前與中國達成貿易戰協議？川普：不需要

2019-09-21 01:07

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普（Donald Trump）先前曾表示，中國已經失控，美中貿易戰必須繼續打，中國不想達成貿易協議也沒關係。川普本月20日深入指出，不需要趕在2020年總統大選前與中國達成協議，也強調不會與北京尋求達成部分共識。

根據《CNBC》報導，川普20日在白宮與澳洲總理莫里森（Scott Morrison）召開記者會，川普對媒體否認會在大選前與中國達成貿易戰協議，他說：「不，我認為在選舉之前我不需要它（協議）」，他也表明，「不會與北京尋求部分協議」。

川普本月初曾提到，中國已經失控，這場貿易戰必須打，因為不僅攸關到經濟層面，中國不想達成貿易協議也沒關係，且美國現在不想和中國在談判中討論有關華為的問題，因為華為是美國軍方、情報機構的重大疑慮，涉及國家安全。

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“I’m not looking for a partial deal, I’m looking for a complete deal.” President Trump responds to @EamonJavers’s questions about a trade deal with China. https://t.co/2KmQNuDrxs pic.twitter.com/KpU4BIfiXS — CNBC （@CNBC） September 20, 2019

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