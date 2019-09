在2020大選前與中國達成貿易戰協議？川普：不需要

2019-09-21 01:07

〔即時新聞/綜合報導〕美國總統川普(Donald Trump)先前曾表示,中國已經失控,美中貿易戰必須繼續打,中國不想達成貿易協議也沒關係。川普本月20日深入指出,不需要趕在2020年總統大選前與中國達成協議,也強調不會與北京尋求達成部分共識。

根據《CNBC》報導,川普20日在白宮與澳洲總理莫里森(Scott Morrison)召開記者會,川普對媒體否認會在大選前與中國達成貿易戰協議,他說:「不,我認為在選舉之前我不需要它(協議)」,他也表明,「不會與北京尋求部分協議」。

川普本月初曾提到,中國已經失控,這場貿易戰必須打,因為不僅攸關到經濟層面,中國不想達成貿易協議也沒關係,且美國現在不想和中國在談判中討論有關華為的問題,因為華為是美國軍方、情報機構的重大疑慮,涉及國家安全。

相關影音

“I’m not looking for a partial deal, I’m looking for a complete deal.” President Trump responds to @EamonJavers’s questions about a trade deal with China. https://t.co/2KmQNuDrxs pic.twitter.com/KpU4BIfiXS