外媒驚爆：中共密謀砸900億 遊說美將郭文貴引渡回中國

2019-09-05 00:53

〔即時新聞／綜合報導〕流亡美國的中國富商郭文貴不定時暴露中國高層黑幕，美國媒體爆料，前共和黨高級財政官員被駭走電郵內容中，透露中國密謀耗資30億美元（約台幣942億元），遊說美方將郭文貴遣返回中國。

根據《華盛頓自由燈塔》報導 ，埃利奧特．布魯迪（Elliott Broidy）曾是共和黨高級財政官員，他是最早支持川普選總統的政治捐助者之一，在川普2016年11月當選後，布魯迪成為共和黨全國委員會的副主席，此職位能使他接觸到聯邦高級官員，也因此收到秘密電郵。

報導指出，布魯迪被駭的電郵內容指出，中方透過馬華富商劉特佐、說唱歌手普拉凱齊瑞．山繆爾．米歇爾（Prakazrel "Pras" Michel）發起「影響力運動」，並藉由已被逮捕的前司法部國會事務的資深官員希金波坦（George Higginbotham）在美替中國洗錢，30億美元當中的7400萬美元（約台幣23億2397萬元）因此見光，被美方沒入。

報導提到，此事與轟動一時的「一馬公司（1MDB）醜聞」有關，該案件有超過10億美元（約台幣314億元以上）的黑金，包含在中方預支付的30億美元當中；希金波坦已承認，2017年5月，劉特佐對美方第二次進行遊說，針對「一馬公司」案對川普政府提出相關請求，並表明「有利可圖」，且說明布魯迪和其他人會利用政治關係說服美國官員把郭送回中國。

報導甚至提及，2017年7月，希金波坦被告知與中國駐美大使崔天凱見面，作為遣返郭文貴計畫的一部分；郭文貴對此事表示，「由於美國政府與法律制度，中國不能引渡我，我的政治庇護申請正在處理中，我獲得的大部分情資，特別是有關中國內幕的，都是美國當局提供的」，他呼籲美方針對中國政府的「長臂」採取必要措施，保護美國利益與國安。

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