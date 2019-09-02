「你把我當什麼」？蔡衍明：柯P說過「台灣人就是中國人」

2019-09-02 23:09

〔即時新聞／綜合報導〕旺中集團創辦人蔡衍明今（2）日在YouTube頻道發布影片，他指出，針對雙城論壇、大巨蛋、組黨等事件，他都曾被柯文哲徵詢過意見，柯P也曾數度走他旗下飯店的「後門」來私會，雙方見過10幾次，更憤怒地表示，柯文哲難道沒說過「台灣人就是中國人」嗎？他還對柯文哲喊話，現在他被欺負，「你怎麼可以還把我踩下去，站在我頭上拉屎放尿」？

蔡衍明表示，過去柯文哲想辦雙城論壇，曾透過友人向蔡衍明表明請益之意，他允諾後，雙方與另2人在第3方飯店見面，當時柯文哲說要「兩岸一家親」，不要「兩岸一家仇」，他建議柯文哲在市府宴請中國駐台記者，柯P回說「I understand」，並強調這與「I know」有差異。

蔡衍明說，「我還以為他是我的朋友」，未料柯文哲現在竟稱他要柯P幫忙說話遭拒，他向柯文哲喊話，「我是幫過你忙的人，你常常遇到兩岸的事情，也常常跑來請教我，你來我的XX飯店走後門，我有多傷心，你是把我當作什麼？但我沒有和你計較」。

蔡衍明憤怒嗆柯文哲：「你這個朋友正在被別人欺負的時候，大家在黑我是紅媒，黑我是出賣台灣的人，黑我是對不起台灣的時候，你怎麼可以還把我踩下去，站在我頭上拉屎放尿！」蔡衍明爆料，柯文哲不敢公開說「台灣人就是中國人」，但是「難道我們在聊天的時候你沒有說過嗎」？

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