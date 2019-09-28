「蔡賴配」有沒有成局？ 賴系子弟兵說話了

2019-09-28 11:35

〔記者洪瑞琴／台南報導〕民進黨今（28）日下午黨慶及全國黨代表大會，對於總統立委大選具有凝聚團結士氣重要指標，「蔡賴配」是否成局，外界關注。

據了解，傳說中的「蔡賴配」男主角、前行政院長賴清德決定不參加今天黨慶活動，可是政壇傳出他將於10月出訪美國參加小英後援會活動，「蔡賴配」有望成定局。不過，賴清德透過行動辦公室發言人李退之對外回應表示，參加後援會活動爭取台僑支持小英，是他身為黨員一份子該作的事，跟 「蔡賴配」無關。

南市第4選區立委參選人、賴系議員林宜瑾則表示，雖然蔡總統目前民調樂觀，可是也不要輕忽國民黨及第三勢力結盟的挑戰，「蔡賴配」才是民進黨最強的組合力量，也是基層主流的期待。

從民進黨黨主席卓榮泰、總統府秘書長陳菊積極與賴會面溝通，林宜瑾認為，相信黨中央釋出誠意蘊釀中，以賴具備輔選超強戰鬥力與意志，有別於蔡英文女性總統不同的群眾魅力，對立委選情有關鍵性影響，一定可以為民進黨「總統當選、立委過半」勝選目標，帶領立委選將，尤其是中南部地盤，衝攻下最多席次。

也有綠營人士認為，賴清德作風謹慎，在黨內布局戰略位置尚未明確，「這個時間點出現，還不時候」，但是「蔡賴配」是基層民意趨勢，蔡總統可能會在今日黨代表大會，對於「會在最適當的時候提出最佳組合」有適切發表。

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