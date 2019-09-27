「蒙面女」吳音寧 呼籲大家929上街撐香港

2019-09-27 11:26

〔記者顏宏駿／彰化報導〕前北農總經理吳音寧po出「蒙面照」聲援香港，照片首曝光，網友驚呼「太酷了」，但吳音寧呼籲大家不僅要929上街頭撑香港，更要關注港府正研議的「反蒙面法」。

在「反送中」諸多子議題中，吳音寧特別關注「反蒙面法」，她說，「我們蒙面，是為了被看見；忘掉自己的名字，是為了共同的理念，我們就是你。」

她邀請大家，一起來關注香港，反對港府研議制訂「反蒙面法」。

她說，港府為了禁止香港人蒙面上街而立法，此法的目的，當然是為了阻止香港人現身行動。我們必須持續反對，才能走向我們共通的自由民主。

「蒙面」對吳音寧意義重大，2001年她進入墨西哥探查「薩帕塔民族解放軍」（EZLN）自治區，實地感受革命氣息後寫下報導文學「蒙面叢林」一書。

她紀錄的反抗軍副總司令馬可斯（Subcomandante Marcos）永遠用黑布蒙面、叼著煙槍，並戴著黃色毛式軍帽，他除了是一位革命家之外，也同時身兼作家、政治詩人等身分。

這段「蒙面」經歷深深影響後來的吳音寧，但她鮮少向外界提起。

台灣公民陣線、香港邊城青年等多個公民團體，9月29日發起「撐港．反極權」台港大遊行，呼籲全國民眾當天穿黑衣、帶雷射筆上街聲援「撐港挺台」。

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