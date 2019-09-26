撐港反暴力！多人聚集台大側門大合唱 宣傳929台港大遊行

2019-09-26 20:48

〔即時新聞／綜合報導〕台港公民團體9月29日將共同發起「撐港反極權」台港大遊行，團體許多成員和多校學生今（26）日晚上除了在西門町廣場宣傳，也在台大門口串連力挺，呼籲所有台灣人在9月29日站出來參加台港大遊行，並和香港及全世界一起撐香港。

香港「反送中」延燒，許多在台學生近期在校內貼出連儂牆力挺港人，但卻連續爆發校內中生對港生施暴、撕毀反送中標語的事件；台灣公民陣線、香港邊城青年、台灣學生聯合會、台灣青年民主協會共同發起「929台港大遊行－撐港反極權」，藉此聲援堅持到現在的香港人，爭取自由人權、法制。

相關活動團體今晚除了到西門町廣場，以「full gear」，即全副武裝著面罩、眼罩、頭盔之形式宣傳台港大遊行，也有成員以同樣方式來到台大側門進行集會宣傳，現場聚集許多來自台灣大學、台灣師範大學、台北大學、政治大學以及文化大學的學生力挺，甚至也有小孩來到現場，高喊標語，聲援香港。

台灣公民陣線成員莊程洋先生表示，除了宣傳929「撐港反極權」台港大遊行，也是為了譴責近期文化大學、義守大學、世新大學內發生的對港生施暴以及暴力撕毀連儂牆等事件。

活動接近尾聲，有校安中心人員、警察來到現場進行關切、蒐證，據現場大安分局警方說法，除了維護秩序以及關心現場活動團體宣傳車的違停狀況，也是要為了維護現場的成員安全。

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