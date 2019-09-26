929台港大遊行！ 號召全國民眾穿黑衣帶雷射筆聲援

2019-09-26 12:22

〔記者陳鈺馥／台北報導〕台港公民團體9月29日共同發起「撐港反極權」台港大遊行，主辦單位今日拜會民進黨後，公開邀請全國民眾當天身穿黑衣、攜帶雷射筆走上街頭「撐港挺台」，聲援已堅持4個多月的香港人，爭取自由人權及法制，與全球40多個城市一起建立民主自由陣線。

據了解，香港反送中運動爆發至今，離奇可疑「自殺」事件激增，荃灣海邊等地更出現疑似「被自殺」浮屍，面對陳抗示威活動，港警不斷以催淚彈、橡膠子彈、警棍攻擊民眾，更傳出中共特務在香港執行密裁。

台灣民主青年協會成員、前台大學生會長吳奕柔今日表示，929台港大遊行將於本週日下午登場，今日公民團體會先行拜會民進黨，之後也將拜訪其它有連署支持遊行的政黨，首先要感謝民進黨願意聲援台港大遊行，感謝卓榮泰主席要帶領民進黨遊行隊伍走上街頭。

吳奕柔指出，香港反送中運動從今年6月開始延燒，台灣學生和民間團體有立法院外舉行萬人遊行，在立法院臨時會上也不分黨派通過支持反送中的聲明，今日看到美國參議院通過支持香港反送中的民主法案，9月28日是香港雨傘運動5週年，這兩天全球將有20個國家、40個城市將一起辦理「撐香港反極權大遊行」。

吳奕柔說明，台灣是在9月29日下午3點舉行台港大遊行，集合地點位於台北市濟南路上，另外在台南、台中當天都有遍地開花的活動，反送中五大訴求、缺一不可是反送中運動基本共識，聲援香港更是不分黨派，都應站出來的活動。

吳奕柔提及，近日台灣大專院校發起全民連儂的行動，但連儂牆卻不斷遭到破壞，這幾天包含義守大學、文化大學、世新大學的連儂牆都有受到惡意破壞，前幾天在文化大學不只連儂牆被毀，還有港生遭到中生推擠受傷。

吳奕柔強調，這次香港反送中運動有1500多名港人遭到濫捕，有3成以上都是學生，其中更有來台就讀的香港學生，這學期開學因為被捕沒有辦法來台，這部分有東華大學、東吳大學、台灣藝術大學的港生。

她呼籲，希望香港政府撤回送中條例後，請不要再濫捕學生，同時針對被濫捕的學生，應該要趕快釋放讓其重回校園就讀，另外在台灣破壞連儂牆的中國學生，台灣學生將和香港同學站在一起「齊上齊落」，持續在台灣聲援香港，「要記得這裡是台灣，我們不動手，會有更多同學站起來一起貼上連儂牆！」

針對有情資顯示將在台統派團體前往鬧場，經民連召集人賴中強強調，這裡是台灣，大家不要動手，台灣文化不是動手打架壓制不同意見，不希望有這樣事情發生，當天主辦單位會有組織和糾察隊維持安全。

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