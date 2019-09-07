柯頻蔑視女性 網友重PO吳音寧「台灣價值」影片讚先知

2019-09-07 09:28

〔記者顏宏駿／彰化報導〕台北市長柯文哲近來接受媒體專訪，一再拿性別當話題，包括形容陳菊是比較肥的韓國瑜，又說「林志玲已經嫁人懷孕，退出這個比賽」，其言論被視為蔑視女性，被民眾噓爆。

有網友發現，吳音寧上個月29日針對「台灣價值」開嗆柯文哲，開宗明義第一條就是提「性別要平等」，不能有言語暴力，如今言猶在耳，柯文哲本月就接連拿林志玲、陳菊為話題而失言。

吳音寧所說的「台灣價值」第一條就是男女要平等，她說，這不是像柯文哲所說的「一些台灣女性，沒化妝就會出門嚇到人」。

吳音寧又說，台灣價值是要尊重別人的意見，「不是像柯市長自己覺得自己最棒最聰明、智商最高，遇到別人有不同的意見，尤其是女性，就會說『她懂什麼東西』。

吳音寧還說，台灣的價值，是會負責任可以承擔，尤其做一個領導者，一定要有肩膀，不是一遇到問題遇到事情，又把責任推給別人，好像都是別人的錯。

這段影片上月底po出後在網路廣為流傳，近日柯文哲一再以女性為話題而失言，有網友再重新po，不少網友說，吳音寧用「性別平等」開嗆柯文哲的「台灣價值」真是先知。

吳音寧與柯文哲曾共事近1年，兩人的關係一向緊張，柯文哲在議會曾說，「吳音寧是誤闖叢林小白兔，我是萬獸之王」又說「醜媳婦（指吳）總是要見公婆」，針對市場改建案，柯文哲公開說「哇靠，吳音寧懂什麼？」

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