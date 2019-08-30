柯Ｐ嗆不去議會、後台硬叫不動 吳音寧反擊

2019-08-30 14:16

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市長柯文哲連日要求總統蔡英文回答「台灣價值」，再度提及前北農總經理吳音寧人事案，吳音寧透過影片闡述台灣價值回擊，柯文哲今受訪再嗆吳不去議會的事，更指她的後台是總統蔡英文，所以民進黨高層都叫不動她，吳音寧也再度於臉書反擊。

柯文哲今天回嗆，指吳音寧當時肯上議會（備詢）就好了，當時他非常有意見是說，「妳不可以因為有後台老闆，就連整個民進黨高層都叫不動妳」，這才是她不對的地方。

柯說：「我也不喜歡去議會啊，可是議員要K妳，妳有本事就跟他對打，不然就看怎樣」，但不可以說不來，戰略上最大錯誤是不來。另外，吳音寧在影片中強調台灣價值是男女平等，柯僅笑說，「我跟你講喔，我在我家裡是地位很低，你曉不曉得。」

吳音寧在臉書上表示，當年不去市議會備詢，依據的是法規，不是蔡英文，如果當年拒絕再去站在柯市長身邊，有任何「錯誤」之處，為何在她下台後，市議會需要試圖修法，來規範之後的北農總經理必須去議會備詢？

吳音寧表示，當時她承受莫大壓力，仍決定不去市議會，不但是為了依法行事，也因為不想配合柯市長和友柯、友韓的國民黨議員演戲。

至於柯文哲說自己在家的地位低，吳強調，今年是2019年，台灣男性、女性，需要的不是「男性自稱」他們「在家裡地位很低」，出了家門女性卻處處碰壁，需要的是在各公領域，都實質做到性別平權，不會有任何一個女性因為自身的性別、年齡、外表與身材而受到嘲笑與貶抑。

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