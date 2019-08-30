吳音寧拋台灣價值反嗆 柯P酸：後台硬 整個民進黨高層叫不動

2019-08-30 11:25

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市長柯文哲連日要求總統蔡英文回答「台灣價值」，再度提及前北農總經理吳音寧人事案，狠酸蔡「這是妳的台灣價值嗎？說那些就沒效啊！」這讓沉寂許久的吳音寧無法再沉默，今天透過影片闡述台灣價值反擊。柯文哲今受訪則回嗆，吳音寧這麼愛講當初來議會講就好，不能因為後台是小英，所以整個民進黨高層都叫不動她。

吳音寧今天透過影片直言，她認為的台灣價值是「男女要平等」、「疼惜弱勢」、「尊重他人意見」、「負責任、會承擔」。她並強調，台灣價值不是到選舉時才會喊「民眾」，而是「為李明哲擔憂」，是「面對中國威脅要如何守護台灣」，反酸柯台灣價值「不是『私底下去見旺中集團10幾次』、『兩岸一家親』」。

對此，柯文哲今天回嗆，指吳音寧當時肯上議會（備詢）就好了，當時他非常有意見是說，「妳不可以因為有後台老闆，就連整個民進黨高層的叫不動妳」，實在是，這才是她不對的地方。

柯還說，「我也不喜歡去議會啊，可是議員要K妳，妳有本事就跟他對打，不然就看怎樣」，但不可以說不來，戰略上最大錯誤是不來。

柯不滿透露，當時也有去找民進黨，包括時任副市長陳景峻每個都去跟吳音寧講說要來，「後來發現沒有人敢叫得動她，喔，原來後台是小英，這樣就不行啦，你如果這麼愛講話，當時來議會講就好了。」

至於吳音寧強調台灣價值是男女平等？柯僅笑說，「我跟你講喔，我在我家裡是地位很低，你曉不曉得。」

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