吳音寧看不下去了！闡述「台灣價值」5點嗆爆柯P

2019-08-29 22:16

〔即時新聞／綜合報導〕日前台北市長柯文哲受訪，反問總統蔡英文的「台灣價值」時，再次提及吳音寧。對此，「台灣基進」今（29）日發布了吳音寧的談話影片，提出5點重砲回應柯文哲。

影片中，吳音寧表示過去在當北農總經理時，由於政策、改革是最重要的事情，所以即使當時柯文哲罵她的時候，她都不願針對柯文哲個人向媒體作出回應。

但吳音寧直言，她這段時間已經離開這麼久了，沒想到柯文哲還是三不五時將她的名字拿出來講，這次，她心裡有些話想要對柯市長說。

吳音寧霸氣表示，她認為的台灣價值是「男女要平等」，而不是「女性沒化妝出去嚇人」；她認為台灣價值是「疼惜弱勢」，而不是將「遊民比喻成狗，定點定時餵」。

吳音寧再說道，台灣價值是「尊重他人意見」，而不是覺得「自己智商最高」、「他懂什麼東西」；她認為台灣價值是「負責任、會承擔」，而不是「把問題都推給別人」。

吳音寧說，台灣價值不是到選舉時才會喊「民眾」，而是去了解到農人、工人的心聲，為民眾找未來；台灣價值是「為李明哲擔憂」，是「面對中國威脅要如何守護台灣」，而不是「私底下去見旺中集團10幾次」、「兩岸一家親」。

最後，吳音寧強調，台灣價值就是「認定台灣這塊島嶼是我們的家，我們只有這個家而已，所以希望它可以更美麗、更好生活」，很多朋友都有這個共同的價值，都在努力，這才是真正的台灣價值。

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